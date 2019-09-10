Son Dakika Haberleri: Mısırlı gazeteciden, "Beni bulamayınca oğlumu gözaltına aldılar" iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Mısırlı gazeteciden, "Beni bulamayınca oğlumu gözaltına aldılar" iddiası

22 dakika önce

Mısır'da yayımlanan "El-Meşhed" gazetesi genel yayın yönetmeni Mısırlı liberal muhalif Mecdi Şendi, güvenlik güçlerinin kendisini evde bulamayınca oğlunu gözaltına aldığını iddia etti.

Mısırlı gazeteciden,

Mısır'da yayımlanan "El-Meşhed" gazetesi genel yayın yönetmeni Mısırlı liberal muhalif Mecdi Şendi, güvenlik güçlerinin kendisini evde bulamayınca oğlunu gözaltına aldığını iddia etti.

Sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı paylaşımda Şendi, "Güvenlik güçleri bu sabah evimi bastı ve beni evde bulamayınca oğullarımdan birini gözaltına alarak Giza Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Bunu beni teslim olmaya zorlamak için yaptılar." ifadelerini kullandı.

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmaması dikkati çekti.

- Muhalif liderden Şendi'ye destek

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığı adaylarından solcu lider Hamdin Sabahi, genel yayın yönetmeni Şendi'ye destek açıklaması yaptı.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Sabahi, "Sevgili dostum yetenekli ve cesur gazeteci Mecdi Şendi ve masum oğlu Ömer ile dayanışma halindeyim." ifadelerine yer verdi.

Meşhed gazetesinde dün Hamdin Sabahi'nin kaleme aldığı, "Umut mahkumları; Batıl suçlamalar ve yalan soruşturmalar" başlıklı bir yazı yayınlanmış, yazıda Sabahi Mısır yönetimini sert bir dille eleştirmişti.

Ocak 2012'de yayın hayatına başlayan haftalık Meşhed gazetesinin internet sitesine erişim 6 ay önce engellenmiş ve gazeteye 50 bin cüneyh (yaklaşık 15 bin Türk lirası) para cezası verilmişti.

Gazetenin yayın politikası Mısır yönetimine muhalif ve eleştirel bir çizgideydi.

Facebook, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok
Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar Son Dakika: Demirtaş hakkındaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 15:58:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısırlı gazeteciden, "Beni bulamayınca oğlumu gözaltına aldılar" iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]