Üye Girişi
Mısırlı genç Türk dizilerini izleyerek kendi kendine Türkçe öğrendi - Son Dakika

Mısırlı genç Türk dizilerini izleyerek kendi kendine Türkçe öğrendi

19.02.2022 11:00
Mısırlı genç Türk dizilerini izleyerek kendi kendine Türkçe öğrendi

Türk dizilerinden kendi kendine Türkçe öğrenen Mısırlı genç, üniversiteyi Türkiye'de okuma hayali kuruyor.

Türk dizilerinden kendi kendine Türkçe öğrenen Mısırlı genç, üniversiteyi Türkiye'de okuma hayali kuruyor.

Esma Vail, Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşıyor. Henüz 17 yaşındaki Esma, Türk dizileri sayesinde herhangi bir eğitim almaksızın Türkçe öğrenmiş.

Lise son sınıf öğrencisi Esma, Türkçe serüvenini ve hayallerini AA muhabirine anlattı.

"Türkçeyle Türk dizilerinde tanıştım"

Yaklaşık 3 yıldır Türk dizilerini takip eden Esma, bir not defteri tuttuğunu ve ilk kez duyduğu kelimeleri bu deftere yazarak çalıştığını aktardı.

Bu şekilde Türkçeyi sökmekte çok zorlanmadığını dile getiren Esma, şunları söyledi:

"Türkçeyle Türk dizilerinde tanıştım. Yaklaşık 3 yıl önce ilk olarak Güneşin Kızları adlı diziyi izlemeye başladım. Türkiye ve Türk diline merakım ve sevgimden dolayı son 2 yıl içinde artık dizilerde konuşulanları anlamaya ve konuşmaya başladığımı fark ettim."

Favori oyuncusu Hande Erçel

En sevdiği Türk oyuncunun Hande Erçel olduğunu belirten Esma, "Onu çok seviyorum ve oynadığı bütün dizileri izliyorum." dedi.

Erçel'in rol aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisini de heyecanla takip ettiğini aktaran Mısırlı genç, "Hande Erçel'in dizideki karakterini çok sevdim. Güçlü ve hayallerinden asla vazgeçmeyen bir karaktere sahip." diye konuştu.

Esma, dizilerin yanı sıra Türkçe şarkılar dinlemekten de hoşlandığını ifade etti.

Üniversiteyi Türkiye'de okumak istiyor

Esma'nın gelecek planları arasında da Türkçe ve Türkiye var.

Liseyi tamamladıktan sonra Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Türkçesini geliştirmeyi amaçlayan Esma, maddi imkanları el verirse eğitimini Türkiye'de sürdürmek istiyor.

Mısırlı genç, "İleride üniversiteyi Türkiye'de okuma hayalim var. Türk halkını, yemeklerini ve kültürünü çok seviyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Mısırlı genç Türk dizilerini izleyerek kendi kendine Türkçe öğrendi Mısırlı genç Türk dizilerini izleyerek kendi kendine Türkçe öğrendi MSB'den özel paylaşım: 'Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır' MSB'den özel paylaşım: "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır" Lezzet ve sağlık bir fincanda buluştu Lezzet ve sağlık bir fincanda buluştu

Hande Erçel, Türkiye, Kahire, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısırlı genç Türk dizilerini izleyerek kendi kendine Türkçe öğrendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:59 "Basitler iftira atar, dürüstler sabreder!" Şenol Güneş, Murat Sancak'a bu sözlerle yanıt verdi
10:57 Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Tarkan'ın "Geççek"i hakkında yorum: Dönemsel olarak manidar!
10:46 KDV indiriminden önce yumurtaya zam yapılmıştı! Bakanlık müfettişleri dedekif gibi zammı araştıracak
10:44 Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! Video ile duyurdu
10:38 Ferdi kalmak istiyor ama... Fenerbahçe hala kontrat önermedi! Amcası konuştu
10:36 Rus yanlısı iki bölgede seferberlik hali! Donetsk ve Lugansk'ta yetişkin erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklandı
10:23 Öfkeli anne, 6 bin TL'ye yakın ceza yiyen oğluna çakar lamba ile saldırdı
10:15 Bakırköy'deki çatışma ile ilgili sıcak gelişme! Sarallar'ın 9 üyesi gözaltına alındı
10:07 90 yaşındaki adam sokakta bir kadınla birlikte oldu! İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar
10:05 Estetik mucizesi! Mika Raun estetikle öyle değişti ki, takipçileri bile tanıyamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 11:07:17. #1.11#
SON DAKİKA: Mısırlı genç Türk dizilerini izleyerek kendi kendine Türkçe öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement