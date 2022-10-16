Mısırlı gençler Türk eserlerinin fotoğrafını çekmek için kulüp kurdu - Son Dakika
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Mısırlı gençler Türk eserlerinin fotoğrafını çekmek için kulüp kurdu

16.10.2022 13:12

- Mısırlı gençler Türk eserlerinin fotoğrafını çekmek için kulüp kurdu Kahire'de Türk Eserleri Fotoğrafçılık Kulübü Kahire'deki İslam Mimarlık Sanatı, YEE Fotoğrafçılık Sergisinde Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Mısırlı gençler Türk eserlerinin fotoğrafını çekmek için kulüp kurdu.

- Mısırlı gençler Türk eserlerinin fotoğrafını çekmek için kulüp kurdu

Kahire'de Türk Eserleri Fotoğrafçılık Kulübü

Kahire'deki İslam Mimarlık Sanatı, YEE Fotoğrafçılık Sergisinde

KAHİRE - Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Mısırlı gençler Türk eserlerinin fotoğrafını çekmek için kulüp kurdu. Atölyede çekilen fotoğraflardan oluşan sergide Kahire'deki Fatımi ve Osmanlı dönemlerine ait mimarlık sanatına ışık tutuldu.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Yaz dönemi sanat atölyeleri kapsamında Temel Fotoğrafçılık Atölyesi 20 öğrencinin katılımıyla düzenlendi. 150'den fazla kişinin başvurduğu atölyede dijital çekim ayar ve teknikleri, kompozisyon ve ışık gibi konularda eğitim verildi. Atölyenin uygulama kısmında Kahire'nin en önemli turistik bölgelerinden biri olan Moez Caddesine gezi düzenlendi. Gezide fotoğraf atölyesine katılanlar tarafından çekilen Fatımi ve Osmanlı dönemlerine ait olan medreseler, camiler ve sebillerden oluşan eserlerin fotoğrafları Kahire Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

20 fotoğraftan oluşan sergide atölye katılımcılarına sertifikaları törenle verildi.

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Yaz döneminde halk dansları, tiyatro, müzik gibi birçok sanat dalında farklı farklı atölyeler düzenledik. Fotoğrafçılık da gitgide gelişen, geniş bir kitle tarafından beğenilen ve ilgi duyulan bir sanat. Fotoğrafçılık atölyemize katılan öğrencilere gerekli eğitim ve ekipman sağlayarak elimizden geldiği kadar destek verdik. Fotoğrafçılık atölyesiyle birlikte katılımcılar bizlere Kahire'deki İslam ve Türk eserlerini çok güzel yansıttılar" ifadelerini kullandı.

Atölye katılımcılarından Rahma Hatim, "Ben aslında biraz çekingen bir insanım fakat fotoğrafçılığı öğrendikten sonra değiştim. Fotoğraf makinesini tuttuğum sürece insanlarla daha sosyal olup rahatlıkla konuşabiliyorum. Eşyalara bakış açılarımız da değişti. Baktığımız her şeyin güzel yönlerini arar olduk. Kahire Yunus Emre Enstitüsüne bu atölyeyi düzenlediği için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Hadir Abdulhalim ise, Türkiye'nin, doğal güzelliğiyle ve islam tarzı mimari eserleriyle meşhur olduğunu belirterek, Türkiye ve Mısır'daki islam eserleri için ortak bir fotoğraf sergisi oluşturmanın kendisi için bir hayal olduğunu dile getirdi.

Yunus Emre Enstitüsü Kahire'de yıl boyunca sergi ve el sanatları atölye çalışmaları, anma programları, istişare toplantıları, kariyer günleri, çocuk festivalleri, uluslararası festivaller gibi kültür ve sanat faaliyetleriyle Mısır halkıyla kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

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Kaynak: İHA

Yunus Emre, Kahire, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısırlı gençler Türk eserlerinin fotoğrafını çekmek için kulüp kurdu - Son Dakika

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