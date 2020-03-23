Mısırlı General korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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Mısırlı General korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
6 saat önce
Mısır Ordusu komutanlarından General Khaled Shaltout, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Mısır Ordusu komutanlarından General Khaled Shaltout, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Tüm dünyada korona virüs hızla yayılmaya devam ederken, Mısır Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ordu komutanlarından General Khaled Shaltout'un korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi. Ordu yetkilileri, açıklamada korona virüse karşı başlatılan çalışmalar sırasında Shaltout'un virüse yakalandığı aktardı.
Mısır'da toplam korona virüs vakası 327'ye, hayatını kaybedenler ise 33'e yükseldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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