Mısırlı General korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Mısır Ordusu komutanlarından General Khaled Shaltout, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tüm dünyada korona virüs hızla yayılmaya devam ederken, Mısır Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ordu komutanlarından General Khaled Shaltout'un korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi. Ordu yetkilileri, açıklamada korona virüse karşı başlatılan çalışmalar sırasında Shaltout'un virüse yakalandığı aktardı.

Mısır'da toplam korona virüs vakası 327'ye, hayatını kaybedenler ise 33'e yükseldi.

(İHA)