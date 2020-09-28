Mısırlı Ibriham, internetten tanıştığı kendisinden 45 yaş büyük kadınla sevgili oldu - Son Dakika

Mısırlı Ibriham, internetten tanıştığı kendisinden 45 yaş büyük kadınla sevgili oldu

Mısırlı Mohamed Ahmed Ibriham (35), internette tanıştığı 80 yaşındaki İngiliz Iris Jones ile sevgili oldu.

Mısırlı Ibriham, internetten tanıştığı kendisinden 45 yaş büyük kadınla sevgili oldu, System.String[]

Mısırlı Mohamed Ahmed Ibriham (35), internette tanıştığı 80 yaşındaki İngiliz Iris Jones ile sevgili oldu. Ibriham, ilişkilerine tepki gösterenlere, "Aşk, milliyet ve yaş dinlemez" diyerek cevap verdi.

Mısır'da yaşayan Mohamed Ahmed Ibriham, internette tanıştığı ve kendisinden 45 yaş büyük olan İngiliz Iris Jones ile sevgili oldu. Jones'un piramitleri görmek için Mısır'a gittiği ve burada Ibriham ile görüştüğü ve sevgili olduğu ifade edildi. Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu çiftin yaşadığı ilişkiye tepki gösterirken, Ibriham yaşadığı ilişkiyi, "Aşk, milliyet ve yaş dinlemez" diyerek savundu.

"BENİ ANLIYOR VE RAHATLATIYOR"

İngiliz medyasına konuşan Ibriham, "Iris ile internet üzerinden tanıştım. Onunla çok kez konuştuk. Mısır'a piramitleri görmeye gelmek istediğini söyledi. Onunla tanıştım ve beni anladığını, rahatlattığını hissettim. Aşk, milliyet ve yaş dinlemez. Iris beni seçti ben de onu. Aşkımıza saldıranlara sesleniyorum. Bu sizi ilgilendirmez. Kendi hayatlarınıza odaklanın. Bu kadar" ifadelerini kullandı.


Mısırlı Ibriham, internetten tanıştığı kendisinden 45 yaş büyük kadınla sevgili oldu
Mısırlı Ibriham, internetten tanıştığı kendisinden 45 yaş büyük kadınla sevgili oldu

Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 19:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Mısırlı Ibriham, internetten tanıştığı kendisinden 45 yaş büyük kadınla sevgili oldu - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Saldırgan komşu, sorun yaşadığı kadını ve çocuklarını sopayla darbetti
Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde saha sorumlusu Vahiyettin Karay etkisiz hale getirildi Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde saha sorumlusu Vahiyettin Karay etkisiz hale getirildi         
19:10
Gasbettiği 267 bin lira değerindeki saati makatına sakladı Gasbettiği 267 bin lira değerindeki saati makatına sakladı         
18:09
Al Ahli, Beşiktaş'a transfer olan eski futbolcusu Josef de Souza'yı geri çağırdı Al Ahli, Beşiktaş'a transfer olan eski futbolcusu Josef de Souza'yı geri çağırdı         
17:48
Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu         
17:18
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı         
17:13
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 19:31:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısırlı Ibriham, internetten tanıştığı kendisinden 45 yaş büyük kadınla sevgili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei