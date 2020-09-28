Mısırlı Ibriham, internetten tanıştığı kendisinden 45 yaş büyük kadınla sevgili oldu

Mısırlı Mohamed Ahmed Ibriham (35), internette tanıştığı 80 yaşındaki İngiliz Iris Jones ile sevgili oldu. Ibriham, ilişkilerine tepki gösterenlere, "Aşk, milliyet ve yaş dinlemez" diyerek cevap verdi.

Mısır'da yaşayan Mohamed Ahmed Ibriham, internette tanıştığı ve kendisinden 45 yaş büyük olan İngiliz Iris Jones ile sevgili oldu. Jones'un piramitleri görmek için Mısır'a gittiği ve burada Ibriham ile görüştüğü ve sevgili olduğu ifade edildi. Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu çiftin yaşadığı ilişkiye tepki gösterirken, Ibriham yaşadığı ilişkiyi, "Aşk, milliyet ve yaş dinlemez" diyerek savundu.

"BENİ ANLIYOR VE RAHATLATIYOR"

İngiliz medyasına konuşan Ibriham, "Iris ile internet üzerinden tanıştım. Onunla çok kez konuştuk. Mısır'a piramitleri görmeye gelmek istediğini söyledi. Onunla tanıştım ve beni anladığını, rahatlattığını hissettim. Aşk, milliyet ve yaş dinlemez. Iris beni seçti ben de onu. Aşkımıza saldıranlara sesleniyorum. Bu sizi ilgilendirmez. Kendi hayatlarınıza odaklanın. Bu kadar" ifadelerini kullandı.