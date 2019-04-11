Son Dakika Haberleri: Mısırlı İş Adamının 1.5 Milyon Liralık Elmasını Çalan Kadın Yakalandı

Mısırlı İş Adamının 1.5 Milyon Liralık Elmasını Çalan Kadın Yakalandı

59 dakika önce

Mısırlı iş adamının 1.5 milyon liralık elmasını çalan kadın yakalandı Kadın elmasın fotoğrafını soyduğu adamın arkadaşına gönderince yakayı ele verdiİSTANBUL - Mısır'dan 1.5 milyon lira 2.

Mısırlı iş adamının 1.5 milyon liralık elmasını çalan kadın yakalandı
Kadın elmasın fotoğrafını soyduğu adamın arkadaşına gönderince yakayı ele verdi

İSTANBUL - Mısır'dan 1.5 milyon lira 2.75 kırat sertifikalı 1 adet işlenmemiş elmasla Türkiye'ye gelen iş adamı, evinde kaldığı kadın tarafından soyuldu. Kadın çaldığı elmasların fotoğrafını Mısırlı adamın arkadaşına gönderince ihbar üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz Salı günü Esenyurt Akevler Mahallesi 1069 Sokak'ta rezidanstan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mısır uyruklu iş adamı Usama E. yanında getirdiği 1 adet işlenmemiş sertifikalı 1.5 milyon lira değerindeki 2.75 kırat elması satmak için 10 gün önce Türkiye'ye geldi. Antalya'da yaşayan 20 yıllık arkadaşı Abdullah H.'yi arayan Usama E., kalacak yer olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Abdullah H., arkadaşının numarasını İstanbul'da yaşayan Mısır uyruklu Elemira A.'ya verdi. İş adamı Usame E., ardından Fatih'te bir otele yerleşti. Bir süre sonra Elemira A. adamı arayarak kaldığı otelin yakınlarında buluştu.
Misafir ettiği adamın elmasını çaldı
Kadın ardından adamı misafir edeceğini söyleyerek kendi evine götürdü. Burada adamı 5 gün boyunca misafir eden kadın, iş adamı Usama E.'nin 1.5 milyon liradeğerindeki 1 adet işlenmemiş elmasını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Soyulduğunu anlayan Mısırlı adam, polise başvurarak şikayetçi oldu.
Soyduğu adamın arkadaşın elmasın fotoğrafını attı
İş adamının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada elması çalan kadın, Mısırlı iş adamın arkadaşı Abdullah H.'ye elmasın fotoğrafını atarak, nerede satabileceğini sordu. Kadının elması çaldığını anlayan H. polis ekiplerine bilgi verdi. Buradan yola çıkan polis, kadını Zeytiburnu'nda kaldığı otelde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Elmasın işlenmiş hali 6 milyon liraymış
Gözaltına alınarak şubeye götürülen kadın, ifadesinin alınması ve sorgulanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kadının adamda çaldığı elmas da polis tarafından ele geçirildi. Elmasın işlenmediği ancak işlenmiş halinin 6 milyon lira olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:13 Kaynak: İHA
Mısır, Değerli Taş, 3. Sayfa
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