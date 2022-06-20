Mısırlı iş adamlarından İsrail'e çıkarma - Son Dakika
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Mısırlı iş adamlarından İsrail'e çıkarma

20.06.2022 20:21
Mısırlı iş adamlarından İsrail'e çıkarma

Mısırlı iş adamlarından oluşan bir heyetin Nitelikli Sanayi Bölgeleri (QIZ) anlaşmasını görüşmek üzere Tel Aviv'e geldiği belirtildi.

Mısırlı iş adamlarından oluşan bir heyetin Nitelikli Sanayi Bölgeleri (QIZ) anlaşmasını görüşmek üzere Tel Aviv'e geldiği belirtildi.

İsrail Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıkları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Mısırlı heyetin tekstil ve giyim sektörlerinde faaliyet gösteren iş adamlarından oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, ziyaretin yaklaşık 10 yıl aradan sonra İsrail'deki özel sektöre gerçekleştiren ilk ziyaret olduğu kaydedildi.

Heyetin, ziyaret kapsamında İsrail özel sektöründeki meslektaşlarının yanı sıra ekonomi ve ticaret sektörlerindeki hükümet delegasyonları ve İsrailli şirket temsilcileriyle bir araya geleceği ifade edildi.

Görüşmelerde Mısır, ABD ve İsrail arasında 2004'te imzalanan QIZ anlaşmasının ele alınacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai'nin ifadelerine yer verildi. Barbivai, iki ülkenin şu anki amacının ticari ilişkileri güçlendirmek, ekonomik büyüme ve refahı artırmak olduğunu belirtti.

Mısır, İsrail ve ABD arasında 2004'te imzalanan QIZ anlaşmaya göre, Mısır'ın yerli ürünlerinin, gümrük vergisi alınmaksızın ABD pazarlarına ihracatı sağlanıyor.

Söz konusu anlaşma, bu ürünlerin girdilerinin yüzde 35'lik kısmının Mısır ve İsrail'den olmasını ve Mısır'da imal edilen ürünlerde İsrail'e ait maddelerin yüzde 10,5'tan az olmamasını öngörüyor.

QIZ anlaşması kapsamında halihazırda 980 Mısırlı şirket faaliyet gösteriyor.

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Kaynak: AA

Tel Aviv, Ekonomi, İsrail, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısırlı iş adamlarından İsrail'e çıkarma - Son Dakika

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