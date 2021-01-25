Mısırlı İslam davetçisi kadın Abla el-Kahlavi Kovid-19 nedeniyle vefat etti - Son Dakika

Üslubundaki sükuneti ve güler yüzüyle dikkati çeken Kahlavi, özellikle Mısırlı kadınlar arasında ilgiyle izlenen televizyon programları ve haftalık ders halkalarıyla tanınıyordu.

El-Ezher Üniversitesinde öğretim üyesi olan Kahlavi, 15 Aralık 1948'de Kahire'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ezher'de tamamladı.

Al-Ahram gazetesinin haberine göre, bir süredir Kahire 'deki bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören Kahlavi, sağlığının kötüye gitmesi sonucu vefat etti.

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