Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi sevgilisi Şeyma Subaşı için Miami'den ev aldı! - Son Dakika

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi sevgilisi Şeyma Subaşı için Miami'den ev aldı!

26.04.2021 07:23
Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi sevgilisi Şeyma Subaşı için Miami'den ev aldı!, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şeyma Subaşı için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağını tüm biletlerini alarak kapatan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bir kez daha sevgilisinin rahatı için kesenin ağzını açtı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şeyma Subaşı için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağını tüm biletlerini alarak kapatan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bir kez daha sevgilisinin rahatı için kesenin ağzını açtı. Miami'yi çok seven ve yılın büyük bölümünü orada geçiren Şeyma Subaşı için 3.5 milyon dolar değerinde ev alan Alsaloussi, cömert hediyeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

DEKORASYONU YENİLİYOR

4 bin metrekarelik iki katlı lüks villa, Miami'nin gözde yerlerinden Belle Meade Bulvarı'nda yer alıyor. Kızı Melisa ile eve yerleşen Şeyma Subaşı'nın şimdilerde evi kendi zevkine göre dekore ettirdiğini öğrendim. Sevgilisi tarafından "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı' diye bir kitap yazmalısın" şeklinde övülen Mohammed Alsaloussi, bu jestiyle yine dillere düşecek.

Düğün de kız evinde

Cemiyet ve iş dünyasının ünlü çifti Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan'ın kızları Pırıl Çetindoğan, şubat ayında Gökhan Kokuludağ ile nişanlanmıştı. Gizlilik içinde yapılan düğün hazırlıklarının detaylarına ulaştım. Aldığım bilgilere göre nişanlılar, 18 Eylül'de nikah masasına oturacak.

Nişan töreni, Çetindoğan çiftinin 2000 yılında satın aldığı Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nda yapılmıştı. Düğünün damat tarafının istediği yerde yapılacağı düşünülüyordu. Ancak Demet Sabancı Çetindoğan'ın ricasıyla düğünün de kız evinde, yalıda yapılmasına karar verilmiş. Pırıl Çetindoğan'ın nasıl bir gelinlik giyeceği de merak ediliyor. Modelini öğrenemedim ama gelinliğini Vakko Wedding'den aldığını duydum. Damadın seçimi de Vakko olmuş. Genç çifte şimdiden mutluluklar diliyorum...

Çocukları için organik tarıma başladı

İş dünyasının ünlü ismi Erdal Acar'ın güzel eşi Kardelen Acar, organik tarıma başladı! Ailesinin İzmir'deki çiftliğinde organik tarım yapan Acar, ilk mahsullerini büyük heyecanla bekliyor.

Üç çocuk annesi olan Kardelen Hanım, çocuklarını kendi çiftliğinde yetişen böğürtlenden muza, patlıcandan domatese kadar organik ürünlerle beslemek için sabırsızlanıyor. Duyduğuma göre Acar, organik tarım işini çok sevmiş ve bir hayli de büyütmüş. Ancak bu işi ticari olarak düşünmüyormuş, sadece ailesi ve yakın çevresi için üretim yapacakmış.

Yeni yaşını Fethiye'de kutladı

Halkla ilişkiler sektörünün tanınmış isimlerinden M Studio PR'ın ajans başkanı Melis Özer, 33'üncü yaşını yakın dostlarıyla birlikte Fethiye Hillside'da kutladı. Ablası Begüm Özer'in yanı sıra Yusuf Engin, Cihan Şensözlü, Gülnur Güneş, Yiğit Doğan Çelik, Tuğçe Postoğlu, Can Aksoy, Gözde Şeynova, Emirhan Selah, Gökmen ve Ayşegül Şeynova'dan oluşan arkadaş grubuyla hem sezon açılışı yapan hem de doğum gününü kutlayan Melis Özer'e ben de nice yıllar diliyorum...

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi sevgilisi Şeyma Subaşı için Miami'den ev aldı!

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi sevgilisi Şeyma Subaşı için Miami'den ev aldı! - Son Dakika Magazin


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