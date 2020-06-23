Mısırlı muhalif aktivist Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi kaçırıldı - Son Dakika

Mısır'da 2011'deki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden tutuklu muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi Sena Seyf, başkent Kahire'de kaçırıldı.

Sena Seyf'in kaçırıldığını kız kardeşi Muna Seyf, Facebook hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Muna, kız kardeşi Sena'nın, Başsavcı Hamade es-Savi'nin Kahire'nin orta kesiminde bulunan ofisinin önünde kaçırıldığını ifade ettiği açıklamasında, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Ağabeyi Ala Abdulfettah gibi siyasi aktivist olan Muna, bu sabah Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Tora Cezaevi önünde kendisine, annesine ve kız kardeşine yapılan saldırı hakkında şikayette bulunmak üzere Başsavcı Savi'nin ofisinin önünde beklediğini aktarmıştı.

Tora Cezaevi'nde bulunan ağabeyi Ala Abdulfettah'la irtibat kurmalarının engellenmesi ve en basit haklarından dahi mahrum bırakılmaları nedeniyle Başsavcı ve İnsan Hakları Müdürlüğü Ofisine defalarca başvuruda bulunduklarını kaydeden Muna, "Başsavcı aylardır şikayetlerimizle ilgili bir soruşturma başlatmadı. İçişleri Bakanlığı bize yönelik ihlallerine ve (ağabeyim) Ala'ya yönelik işkencelerine devam etti." ifadelerini kullanmıştı.

Muna, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, kendisi, kız kardeşi Sena ve annesi Leyla Suveyf'in Tora Cezaevi önünde ağabeyinden bir yazı almayı bekledikleri sırada, kimlikleri belirlenemeyen kadınlar tarafından saldırıya uğradıklarını belirtmişti.

Mısır yönetiminden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından 5 yıl adli kontrol şartıyla Mart 2019'da tahliye edilmişti.

Savcılık 30 Eylül 2019'da Ala Abdulfettah ve avukatlarından Muhammed el-Bakir hakkında "yalan haber yaymak ve örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla yeniden tutuklama kararı çıkarmıştı.