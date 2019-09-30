Son Dakika Haberleri: Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı
Son Dakika Güncel Haber

Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı

1 saat önce

Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah ile avukatlarından Muhammed el-Bakir hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı, System.String[]

Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah ile avukatlarından Muhammed el-Bakir hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Ala Abdulfettah'ın kız kardeşi Muna Seyf, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, başsavcılığın, dün gözaltına alınan abisi hakkında yeni bir davada 15 gün tutuklama kararı çıkardığını ifade etti.

Avukat Şuruk Selam da Facebook hesabından, Devlet Güvenlik Savcılığının avukat Bakir'in aynı davada tutuklanmasına karar verdiğini belirtti.

Savcılığın Abdulfettah ile Bakir'i "yalan haber yaymak ve örgüte üye olmakla" suçladığı kaydedildi.

Abdulfettah dün adli kontrol için gittiği polis merkezinde gözaltına alınmıştı.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından 5 yıl adli kontrol şartıyla mart ayında tahliye edilmişti.

Mısır yasalarına göre adli kontrol, ikamet ettiği bölgedeki polis karakolunda bazı geceler 5-6 saat gecelemek şeklinde uygulanıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nikah görüntüleri kusurlu kaydedildiği için firmaya dava açan çift 6 bin lira tazminat kazandı
Ünlü model Mayka Kukucova'nın milyarder sevgilisi Andrew Bush'u kıskançlık nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 06:19:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah hakkında tutuklama kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]