Son Dakika Haberleri: Mısırlı Muhalif Ala Abdulfettah Tahliye Edildi

Mısırlı Muhalif Ala Abdulfettah Tahliye Edildi

26 dakika önce

KAHİRE (AA) – Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden biri olan muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından tahliye edildi.

Mısırlı Muhalif Ala Abdulfettah Tahliye Edildi, System.String[]
KAHİRE (AA) – Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden biri olan muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından tahliye edildi.

Abdulfettah'ın kız kardeşleri Mona ve Sena ile avukatı Halid Ali, Facebook hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Abdulfettah'ın bugün başkent Kahire'de bulunan Dokki bölgesi karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Mısırlı aktivistin sevenleri de sosyal medyada Abdulfettah'ın evine gelişi ile ilgili onlarca fotoğraf paylaştı.

Kahire Ceza Mahkemesi, Şubat 2015'te Abdulfettah hakkında, "Kasım 2013'te gösteri yasağını ihlal etmek" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası vermiş, Kasım 2017'de de Yargıtay söz konusu kararı onamıştı.

Abdulfettah'a 5 yıl adli kontrol şartı

2013'ten bu yana cezaevinde bulunan Abdulfettah'ın, 5 yıl adli kontrol şartıyla tahliye edildiği belirtildi.

Mısır yasalarına göre adli kontrol, ikamet ettiği bölgedeki polis karakolunda bazı geceler 5-6 saat gecelemek şeklinde uygulanıyor.

Mısır mahkemesi geçen çarşamba günü de 3 yıldır gözaltında tutulan Mısırlı gazeteci Hişam Cafer hakkında şartlı tahliye kararı vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Mısır, Kahire, Güncel
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