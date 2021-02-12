Mısırlı muhalifler Ulusal Güçler Birliğinin kurulduğunu duyurdu - Son Dakika

Mısırlı muhalifler Ulusal Güçler Birliğinin kurulduğunu duyurdu

12.02.2021 00:17
Mısırlı muhalifler Ulusal Güçler Birliğinin kurulduğunu duyurdu, System.String[]

Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, "Mısır Ulusal Güçler Birliği" adı altında rejim karşıtı yeni bir örgütlenmeye gittiklerini açıkladı.

Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, "Mısır Ulusal Güçler Birliği" adı altında rejim karşıtı yeni bir örgütlenmeye gittiklerini açıkladı.

Mısır'ın eski cumhurbaşkanı adaylarından Eymen Nur, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, başkanlığını üstlendiği Ulusal Güçler Birliğinin kuruluşunu kamuoyuna duyurdu. Basın toplantısına Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) temsilcileri, liberaller ve bağımsızların yanı sıra dünyanın dört bir yanından video konferans yöntemiyle çok sayıda muhalif katıldı.

Geçen yıl ağustos ayında böyle bir oluşum kurulması için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Nur, "Ulusal güçler 6 aydır süren görüşmelerin ardından bugün Hüsnü Mübarek'in istifasının yıl dönümünde toplandı. 'Mısır'ı kurtaracak mekanizmalar' üzerinde anlaşmaya varılan belgeler ve vizyonlar üretildi. Bunlar peşi sıra duyurulacak." ifadelerini kullandı.

"Farklı akımlardan arkadaşlarım, tüm dünyaya artık Mısır muhalefetinin tek bir adresi ve tek bir dili olduğunu duyurmam için bana yetki verdi." diyen Nur, Birliğin İhvan dahil olmak üzere herkesin katılımıyla çeşitliliği koruyacağını ve kapısının herkese açık olduğunu dile getirdi.

"Birlik 20 maddelik ilkeler belgesindeki taleplerle dünyaya seslenecek"

Eymen Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada da muhalefetin yurt içi ve yurt dışında temsilcisi olması için kurulan Birliğin taleplerini 20 maddelik ilkeler belgesiyle ortaya koyduklarını belirtti.

Belgenin en önemli maddelerinin başında "darbeleri suç saymanın, ekonomik reform ve sosyal adaleti sağlamanın" geldiğini kaydeden Nur, belgede ayrıca "düşünce mahkumları ve tutukluların serbest bırakılması, haklarındaki tüm idari kararların ve hükümlerin kaldırılması, şiddet ve terörün suç sayılmasını" da yer aldığını aktardı.

Nur, "Mısır Ulusal Güçler Birliği 20 maddelik ilkeler belgesindeki taleplerle dünyaya seslenecek. Meşru talepleri ifade etmeli ve hemfikir olmalıyız. Üzerinde birleşeceğimiz ortak noktalarımız var." diye konuştu.

Aşırı sağdan aşırı sola kadar önemli isimlerin yanı sıra bağımsızlar ve basından şahsiyetlerin de Ulusal Güçler Birliğinde yer aldığını söyleyen Nur, İhvan'ın ulusal toplumun göz ardı edilemeyecek temel direklerinden biri olduğunu ancak Birlik içinde bir üstünlüğü bulunmadığını kaydetti.

"Birlik vatanın evlatları için bir şemsiyedir"

İhvan'ın siyasi kanadı Özgürlük ve Adalet Partisinin Dış İlişkiler Komitesi Sözcüsü ve Washington'daki Diyalog Merkezi Başkanı Abdulmevcud Deriri ise, "Birlik adalet değerlerini pekiştirmeye çalışan vatanın evlatları için bir şemsiyedir." ifadesini kullandı.

Reform ihtiyacı ve bölgedeki koşullar nedeniyle bu kez Birliğin doğuşunun farklı olduğunu ve dünyaya hitap edeceğini aktaran Deriri, şunları ifade etti:

"ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bölgeye ve Mısır'a yönelik algısını değiştireceğini tahmin ediyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığından bunu destekleyen açıklamalar var. ABD yönetiminin, Birliğin meşru taleplerini anlaması iyi bir şey."

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hüsnü Mübarek, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısırlı muhalifler Ulusal Güçler Birliğinin kurulduğunu duyurdu - Son Dakika


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