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Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm'ün eserleri plak olarak müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm'ün eserleri plak olarak müzikseverlerle buluştu

10.12.2021 12:59
Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm'ün eserleri plak olarak müzikseverlerle buluştu

Orta Doğu'nun en ünlü şarkıcısı ve "Arap müziğinin Primadonnası" olarak anılan Ümmü Gülsüm'ün sınırlı sayıda hazırlanan plağı, müzikseverlerle buluştu.

Orta Doğu'nun en ünlü şarkıcısı ve "Arap müziğinin Primadonnası" olarak anılan Ümmü Gülsüm'ün sınırlı sayıda hazırlanan plağı, müzikseverlerle buluştu.

Mega Plak etiketiyle çıkan Ümmü Gülsüm'ün plağı, hayranları ve koleksiyonerler için hologram ile numaralandırılarak box set olarak sınırlı sayıda üretildi.

Tüm zamanların en güzel sesli şarkıcısı olarak kabul edilen, mezzo soprano ve kontralto arası bir sese sahip olan Ümmü Gülsüm'ün plakta, Türkiye'de de çok sevilen ve bilinen bir ilahi olan "Taleal Bedru Aleyna" ve "Enta Omry" eserleri de yer alıyor.

Plak, orijinal master bantlardan titizlikle remasterize edilerek hazırlandı.

Box set plak, Arapça, Fransızca ve İngilizce çevirileriyle biyografisini de içeren 24 sayfa broşür, kuşe baskı plak zarfı, compackt disc ve plak bardak altlığı hediyeleri ile birlikte yaldız baskılı özel kutusuyla müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Ümmü Gülsüm hakkında

Mısırlı müzisyen ve şarkıcı Ümmü Gülsüm, 4 Mayıs 1904'te Mısır'da Dakhaliye eyaletine bağlı Tamay Zahayra Köyü'nde dünyaya geldi.

İlk ses eğitimini babası imam İbrahim Elbeltaci'den alan ve 5 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen Gülsüm, kızların şarkı söylemesi günah kabul edildiği için erkek giysileri giyerek komşularına, yakın köylerde oturanlara özellikle ramazan gecelerinde ilahiler, kasideler ve Kuran-ı Kerim okudu.

Ümmü Gülsüm, 1923 yılında Kahire'de ses eğitimi ayrıca şair Ahmad Rami'den dersler aldı. Gülsüm, şiir ve fasih Arapça dersleri için götürüldüğü Ahmad Rami'nin onun için yazdığı yaklaşık 137 şarkıyı da daha sonraları seslendirdi.

Önceleri Mısırlı aristokratların evlerindeki gece toplantılarında şarkılar söyleyerek seçkin çevrelerin arasına giren Ümmü Gülsüm, Mısır Kralı Faruk'un doğum gününde şarkılar okudu. Sesi erkekle kadın sesi arasında bir ses olarak tanımlanan Gülsüm'e şarkı yapmak için ünlü Mısırlı besteciler yarışa girdi.

Muhammed Abdülvahab, Riyad el Sunbati, Muhammed el Kasabci gibi ünlü bestekarların eserlerini yorumlayan Gülsüm'ün okuduğu 300'e yakın besteler arasında "İnta Omri", "Daret el Ayyam", "Atlal, Elif Leyla" ve "Leyla", "Hagartak", "El Nil", "Ala Beled-il Mahbub", "Baed Annak", "El Hobb Kullu", "Tala-al Bedru Aleyna", "Leilet-il Hobb" ve "Ya Masaharny" yer alıyor.

Mısır'da geniş halk kitlelerine ulaşmak için sinemayı ustalıkla kullanan ve o dönemde Orta Doğu ve Türkiye'de de gösterilen 6 filmde başrol oynayan Ümmü Gülsüm, 1937'de Mısır Radyosu ile yaptığı ve her ayın ilk cuma gecesi canlı konser programlarıyla ününün doruğuna ulaştı.

Fas'tan Türkiye'ye kadar geniş bir coğrafyada hayran kitlesine sahip usta sanatçı, Arap- İsrail savaşlarında Mısır'ın kaybettiği maddi zararlar ve prestijin yeniden kazandırılabilmesi için ülkesi yararına Fas, Kuveyt, Libya, Lübnan, Sudan, Tunus gibi Arap ülkelerinde konserler verdi ve kazandığı tüm servetini Mısır hükümetine bağışladı.

Ümmü Gülsüm, 1975 yılında Mısır'da vefat etti ve Kahire'de düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 4,5 milyon kişi katıldı.

Ümmü Gülsüm, Orta Doğu, Mısır, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm'ün eserleri plak olarak müzikseverlerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm'ün eserleri plak olarak müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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