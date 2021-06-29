Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikilinin aşkları kısa sürmüştü. Daha sonra aradığı aşkı Mısırlı iş insanı olarak bilinen Mohammed Alsaloussi'de bulan Subaşı, yeni erkek arkadaşıyla birbirinden samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya başlamıştı.

EVLİLİK TEKLİF ETTİ

İkilinin ilişkileri bir süre sonra ciddiye döndü. Alsaloussi'nin evlilik teklifinde bulunduğu Subaşı, hamilelik iddialarını reddettikten kısa süre 3sonra hamile olduğunu açıkladı. Ancak kısa süre önce bu sefer de bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı'nın sevgilisi hakkındaki "dolandırıcılık" iddialarının ardından ayrılığın eşiğine geldiği ve kendisine alınan hediyelerin sahte olduğu öğrenmesinin ardından, Alsaloussi'den ayrıldığı öğrenildi. Subaşı, Instagram hesabında sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını da kaldırdı.

SOSYAL MEDYA ESPRİYİ PATLATTI

Subaşı ve Alsaloussi ilişkisi hakkında her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ederken, sosyal medyada da Subaşı hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak yapılan paylaşımlardan biri, diğerlerine göre çok daha fazla ilgi gördü. Söz konusu paylaşımda, Subaşı'nın ağlarken görüntüsüne yer verilerek, "Uçağın ödemesini bile benim karttan çektirmiş, inanabiliyor musun?" ifadelerine yer verildi. Paylaşım kısa süre çok sayıda etkileşim aldı.

İşte Şeyma Subaşı hakkında yapılan o esprilerden bazıları: