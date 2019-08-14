Mısırlı "Ticaret Kralı" Hüseyin Salim hayatını kaybetti

Hüsnü Mübarek döneminde "Ticaret Kralı" olarak anılan Mısırlı iş adamı Hüseyin Salim, Madrid'de hayatını kaybetti.

Hüsnü Mübarek döneminde "Ticaret Kralı" olarak anılan Mısırlı iş adamı Hüseyin Salim, Madrid'de hayatını kaybetti.



Bir süredir tedavi gören Mısırlı iş adamı Hüseyin Salim, pazartesi akşamı Madrid'de hayatını kaybetti. Aileye yakın bir kaynak, 85 yaşındaki petrol zengini Salim'in hastalıklarla uzun bir mücadele sürecinden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'de hayatını kaybettiğini açıkladı.



İspanya'da bulunan torununun yanına gömülmeyi vasiyet eden iş adamının cenaze tarihi, daha sonra Kahire'de belirlenecek. - MADRİD

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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