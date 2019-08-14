Son Dakika Haberleri: Mısırlı "Ticaret Kralı" Hüseyin Salim hayatını kaybetti
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Mısırlı "Ticaret Kralı" Hüseyin Salim hayatını kaybetti

39 dakika önce

Hüsnü Mübarek döneminde "Ticaret Kralı" olarak anılan Mısırlı iş adamı Hüseyin Salim, Madrid'de hayatını kaybetti.

Mısırlı
Hüsnü Mübarek döneminde "Ticaret Kralı" olarak anılan Mısırlı iş adamı Hüseyin Salim, Madrid'de hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gören Mısırlı iş adamı Hüseyin Salim, pazartesi akşamı Madrid'de hayatını kaybetti. Aileye yakın bir kaynak, 85 yaşındaki petrol zengini Salim'in hastalıklarla uzun bir mücadele sürecinden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya'da bulunan torununun yanına gömülmeyi vasiyet eden iş adamının cenaze tarihi, daha sonra Kahire'de belirlenecek. - MADRİD
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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