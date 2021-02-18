Mısırlı tutuklu akademisyen doktor, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti - Son Dakika

Mısırlı tutuklu akademisyen doktor, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan), 45 gün gözaltında tutulan 70 yaşındaki Ayn eş-Şems Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Ortopedik Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Kamil'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kahire'deki bir devlet hastanesinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan), 45 gün gözaltında tutulan 70 yaşındaki Ayn eş-Şems Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Ortopedik Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Kamil'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kahire'deki bir devlet hastanesinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. İhvan'dan yapılan açıklamada, Kahire'nin doğusundaki Tecemmu Hamis Polis Karakolu'nda yaşı ve ilmi kariyerine bakılmaksızın 45 gün tutulduğu belirtilen Kamil'in Kovid-19'a yakalandığı, uzun süre tedavisi ihmal edildikten sonra durumunun ağırlaşması üzerine son anlarında hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu vefat olayının hapishanelerde yaşanan siyasi tutuklular içinde 9'uncu olduğuna dikkat çekildi. İzzet Kamil'in vefatına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Mısır makamları, ülkede hapishanelerde siyasi tutuklu bulunduğunu yalanlarken, iddia edilen tutukluların terör, şiddete teşvik ya da yalan haber yayma gibi suçlamalardan dolayı hapiste olduğunu kaydediyor.

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