Mısırlı TV sunucusundan darbeci Sisi yönetimine "başörtü" isyanı

Mısır'da darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi yönetimine bir isyan da TV sunucusandan geldi. Mısırlı TV sunucusu Radwa El-Sherbiny, başörtüsü takan ve çıkarmaları konusunda zorlanan kadınlara destek verdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Mısır'da darbesi Abdulfettah Sisi yönetiminin baskılarına olan bir tepkilerine bir yenisi daha eklendi. Mısırlı TV sunucusu Radwa El-Sherbiny, yayınladığı görüntülü mesajda ülkedeki başörtü takan ve çıkarmaları konusunda baskı gören kadınlara destek verdi.

"İSLAM ÜLKESİYİZ NEREYE GİDİYORUZ?"

Sisi'nin baskıcı yönetimine tepki gösteren ülkenin ünlü TV sunucusu El-Sherbiny, "Arkadaş grubu içinde veya ailesinde, sokakta veya evinde veya işyerinde başörtülü olan her kadına; asla başörtünüzü çıkarmayın, asla başörtünüzü çıkarmayın. İslam ülkesiyiz nereye gidiyoruz? Kimse dini tercihlere karşı baskıcı yaklaşımda bulunamaz" ifadelerini kullandı.

SUNUCUYA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu, izleyicilerden El-Sherbiny'in söylemleri hakkında şikayet aldıklarını iddia ederek, El-Sherbiny'e soruşturma başlatıldığını duyurdu. Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu, izleyicilerin, El-Sherbiny'in 'başörtüsü takmayan kadınları hedef aldığı' konusunda şikayette bulunduklarını ifade etti. TV sunucusu, Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu'nun gerekçeli kararındaki iddiayı reddetti.