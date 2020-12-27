Ziyarete ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

Libya basınına yansıyan haberlere göre Mısır heyetinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İstihbarat Başkan Yardımcısı bulunuyor.

Mısırlı üst düzey bir heyetin, Libya hükümeti yetkilileriyle görüşmek üzere başkent Trablus 'a geldiği belirtildi.

Son Dakika › Güncel › Mısırlı üst düzey bir heyetten Libya'ya ziyaret - Son Dakika

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