Vitamin kutularındaki uyuşturucuya tutuklama - Son Dakika
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Vitamin kutularındaki uyuşturucuya tutuklama

03.04.2022 17:28

ANTALYA Havalimanı'nda şüpheli tavırlar sergileyen Mısır vatandaşı G.H.I.A'nın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada vitamin kutuları içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

ANTALYA Havalimanı'nda şüpheli tavırlar sergileyen Mısır vatandaşı G.H.I.A'nın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada vitamin kutuları içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.H.I.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği ekipleri, Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde şüpheli tavırlar sergileyen Mısır vatandaşı G.H.I.A.'nın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Polisin aramasında vitamin kutuları içerisine gizlenmiş 27 bin 150 adet captagon hap, 1449 sentetik ecza suboxone hap, 1 kilogram metamfetamin maddesi, 1676 adet ecstasy hap ele geçirildi.Gözaltına alınan G.H.I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.H.I.A. 'uyuşturucu- uyarıcı madde nakletmek', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Vitamin kutularındaki uyuşturucuya tutuklama
Vitamin kutularındaki uyuşturucuya tutuklama
Vitamin kutularındaki uyuşturucuya tutuklama
Vitamin kutularındaki uyuşturucuya tutuklama
Vitamin kutularındaki uyuşturucuya tutuklama
Vitamin kutularındaki uyuşturucuya tutuklama
Vitamin kutularındaki uyuşturucuya tutuklama
Vitamin kutularındaki uyuşturucuya tutuklama
Vitamin kutularındaki uyuşturucuya tutuklama
Vitamin kutularındaki uyuşturucuya tutuklama
YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

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