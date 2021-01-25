Mısırlılar, 25 Ocak Devrimi'nin 10. yıldönümünü de sokakta kutlayamıyor - Son Dakika

Mısırlılar, 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejimine son veren 25 Ocak Devrimi'nin 10. yıldönümünü yoğun güvenlik önlemleri ve engellemeler nedeniyle bu sene de sadece sosyal medyadan kutlayabiliyor.

Mısırlılar, sosyal medya üzerinden, Arap Baharı sürecinde 10 yıl önce gerçekleşen 25 Ocak Devrimi'nin yıldönümünde mesajlarını paylaşıyor.

Devrimin önde gelen aktörlerinden Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Mısırlılar, değişimin kapıları kapatıldığında, özgürlükleri ve haysiyetleri için ayaklandılar. Birçok zorluk ve engellerle karşılaştılar. Çok kez aldatıldılar, hatalar yaptılar ve çok şey feda ettiler. Ancak çok şey öğrendiler ve değiştiler."

Mısırlı sanatçı Amr Vakid de 25 Ocak Devriminin 10. yıldönümünü, "10 yıl, sanki korku içinde uyuya kalmışım gibi geçti." şeklinde yorumladı.

Mısır'ın sosyalist liderlerinden Hamdin Sabahi de Facebook hesabında, "25 Ocak'ta halk asaletini en güzel biçimde göstermiştir." tespitini yaptı.

Al Jazeera televizyonunun sunucusu Sara Rafet ise sosyal medya hesabından, "25 Ocak Devrimi, zulme, zorbalığa ve baskıcı polis devletine karşı isyan eden bir halk devrimi olarak kalacak." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, ülkede alınan yoğun güvenlik önlemleri ve engellemeler nedeniyle 7 yıldır 25 Ocak Devrimi'nin yıldönümü sokaklarda kutlanamıyor.

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarı 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanmasıyla son bulurken, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 3 Temmuz 2013'de askeri darbe düzenlenmişti.