Mısırlılar Ramazan Bayramı İçin Geleneksel Ev Yapımı Tatlılar Hazırlıyor - Son Dakika
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Mısırlılar Ramazan Bayramı İçin Geleneksel Ev Yapımı Tatlılar Hazırlıyor

02.05.2022 11:12
Mısırlılar Ramazan Bayramı İçin Geleneksel Ev Yapımı Tatlılar Hazırlıyor

MİNUFİYE, 2 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'da bu yıl daha fazla insan, Ramazan ayının sonuna işaret eden Ramazan Bayramı'nı kutlamak için, fiyatları karşılayamayacakları kadar yüksek hale gelen hazır kek ve bisküviler yerine evde geleneksel kek ve tatlılar yapmaya yöneldi.

MİNUFİYE, 2 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'da bu yıl daha fazla insan, Ramazan ayının sonuna işaret eden Ramazan Bayramı'nı kutlamak için, fiyatları karşılayamayacakları kadar yüksek hale gelen hazır kek ve bisküviler yerine evde geleneksel kek ve tatlılar yapmaya yöneldi.

Mısırlılar Ramazan Bayramı İçin Geleneksel Ev Yapımı Tatlılar Hazırlıyor

Mısır'ın Minufiye vilayetindeki bir aile evlerinde Ramazan Bayramı için geleneksel bisküviler hazırlıyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısırlılar Ramazan Bayramı İçin Geleneksel Ev Yapımı Tatlılar Hazırlıyor

Mısır'ın Minufiye vilayetindeki bir evde bir kadın, Ramazan Bayramı için çocuklara geleneksel ev yapımı bisküviler dağıtıyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısırlılar Ramazan Bayramı İçin Geleneksel Ev Yapımı Tatlılar Hazırlıyor

Mısır'ın Minufiye vilayetindeki evlerinde Ramazan Bayramı için geleneksel ev yapımı bisküvileri yiyen bir aile, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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