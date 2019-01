Mısırlıların Tercihi El Yapımı Ömürlük Mobilyalar

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısırlıların çoğu yeni ev kurarken kayın ağacının kullanıldığı "ömürlük" dedikleri el yapımı mobilyaları tercih ediyor.

Evlenecek çiftler genelde mobilyalarını, Türkiye'de daha çok pirinci ile anılan Dimyat'ta yaptırıyor. Ancak son dönemde başkent Kahire'nin güneyindeki Feyyum kenti de mobilya yapımında ön plana çıkmaya başladı.



Feyyum'da bu alanda en fazla Ebukese Köyü dikkati çekiyor. Dimyat'a alternatif olmaya başlayan Ebukese Köyündeki mobilya ustaları, aynı zamanda seri üretim ve ithal mobilya ile de rekabet ediyor. Köydeki pek çok sokakta mobilya atölyeleri ve satış alanları bulunuyor.



AA muhabirine konuşan Hüseyin Muabbid isimli mobilya ustası, son 10 yıldır köylerinde bu sektörde çalışan ustaların çoğaldığını, çok sayıda çırak ve kalfanın da işi öğrenmeye başladığını ifade etti.



Türk mobilyaları estetik, el yapımı mobilyalar ise ömürlük



Dimyat'ın liman şehri olmasından dolayı buradaki atölyelerin ithal ağaç sıkıntısı çekmediğini ve nakliyat için ayrıca bir ödeme yapmadığını anlatan Muabbid, tüm bunlara rağmen mobilya işinde Dimyat ile rekabet etmeye başladıklarını dile getirdi.



Yatak odası, salon, mutfak ve hol gibi evin tüm alanlarında kullanılan mobilyaları Mısır'da en çok tutulan kayın ağacından yaptıklarını belirten Muabbid, Türkiye'den ithal edilen mobilyalarla da rekabet içinde olduklarını aktardı.



"Türk mobilyaları estetik açıdan daha iyi." diyen Mısırlı mobilya ustası, ancak sağlamlık bakımından kayın ağacından yapılan el yapımı göz nuru mobilyaların yerinin ayrı olduğunu vurguladı.



Kereste fiyatlarındaki ciddi artış



Ahmed Fergali isimli bir diğer mobilya ustası ise son dönemde kereste fiyatlarında yaşanan ciddi artışa işaret etti.



Kayın ağacından kerestenin daha önce metrekaresini 3 bin 700 cüneyhe (205 dolar 5 sent) alırken şimdi 10 bin cüneyh (555 dolar 5 sent) ödediklerini anlatan Fergali, bu artışın kontrplak fiyatlarını da etkilediğini söyledi.



Kontrplağı daha önce 38 cüneyhten (2 dolar 1 sent) aldıklarını kaydeden Fergali, şimdilerde ise 110 cüneyhe (6 dolar 1 sent) kadar yükseldiğini ifade etti.



Fergali, mobilya fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:



"Kayın (Zen) ağacından yapılmış çocuk odaları 555-944 dolar, yatak odaları 888- bin 944 dolar, hol mobilyaları 277- bin 111 dolar, salon takımları 555-2 bin 500 dolar ve yemek odaları ise 944-2 bin 222 dolar arasında değişiyor."



- İthal mobilyaya zengin azınlık rağbet ediyor



Devlet memuru olduğunu söyleyen Hüseyin Sabri isimli Mısırlı ise ülkede kayın ağacının yetişmediği için kereste fiyatlarının ülke şartlarına göre çok yüksek olduğunu belirterek, bu nedenle halkın büyük bir kesiminin bir defa alıp ömür boyu kullanabilecekleri ürünleri tercih ettiğini ifade etti.



Özellikle salon ve yemek odalarının daha çabuk eskidiğine işaret eden Sabri, kayın ağacından yapılan mobilyaların sağlam olduğunu ve sadece 5-10 yılda bir yenilenen döşemelerle ömür boyu kullanıldığını anlattı.



Son dönemde Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinden ithal edilen mobilyalara ilginin arttığını belirten Sabri, ancak ithal mobilyaya daha çok maddi durumu iyi olan azınlıktaki kesimin rağbet gösterdiğini söyledi.

