Misis Antik Kenti'nde sonbahar kazısı sona erdi - Son Dakika

Misis Antik Kenti'nde sonbahar kazısı sona erdi

11.11.2020 10:38

- Misis Antik Kenti'nde sonbahar kazısı sona erdi Misis Antik Kentindeki 7 bin yıllık geçmiş gün yüzüne çıkarılıyor Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: "Adana sadece kebaptan ibaret değil" "Misis Antik Kenti'ni Adana'nın simgesi haline getirmeye çalışıyoruz" Adana'da 7 bin...

- Misis Antik Kenti'nde sonbahar kazısı sona erdi

Misis Antik Kentindeki 7 bin yıllık geçmiş gün yüzüne çıkarılıyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir:

"Adana sadece kebaptan ibaret değil"

"Misis Antik Kenti'ni Adana'nın simgesi haline getirmeye çalışıyoruz"

ADANA - Adana'da 7 bin yıllık geçmişi gün yüzüne çıkartan ve 8 yıldır devam eden Misis Antik Kenti'ndeki sonbahar kazısı sona erdi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü Misis'i turizm destinasyonu açısından cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.

Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi tarafından Misis'te restorasyon çalışmaları devam eden Kervansaray yolu, Doğu-Batı su değirmenleri, Lokman Hekim Camisi, 8 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izninde devam eden Misis Antik Kenti Kazısı'nı, Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri başkanlığındaki kazı ekibiyle birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari'ye ve basın mensuplarına gezdirdi.

'Ölümsüzlük Şehri Misis' projesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından 'Proje Dalında Birincilik', 'Süreklilik Ödülü' ve 'Başarı' ödülüne de layık görülürken antik kentte 45 gün süren sonbahar kazısının sona erdi. Diğer kazılara ilkbahar mevsiminde başlanacak.

"En kısa zamanda burayı Türkiye takip edecek"

Başkan Kocaispir, yaptığı açıklamada, kazılarda yavaş yavaş sona gelindiğini belirterek, "Bu bölge son derece kıymetli. Yüreğir Belediyesi olarak bu kazılara 2012 yılından bu yana destek veriyoruz. Şuanda kervansaraydayız ve kervansarayın arkasındaki kazılar dikkate alındığında burası artık ortaya çıkmış durumda. En son kervansarayımızın Selçuklular döneminde inşa edildiğini ve Osmanlı döneminde üzerine bir takım ilaveler yapıldığını düşünüyoruz. Tiyatronun ortaya çıkartılmasıyla ilgili kazılar devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda Yüreğir ve Adana'nın değil tüm Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği, heyecan duyduğu alandan bahsediyor olacağız. Misis çok önemli anlamlar ifade ediyor. Hep beraber Misis Antik Kenti'ni Adana'nın simgesi haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Sonbahar kazısının da son aşamada olduğunu söyleyen Başkan Kocaispir, "45 günlük bir kazı süreciydi bu. İtalyan kazı ekibimiz artık veda ediyor. İnşallah ilkbaharda kazılarımız kaldığı yerden devam edecek. Bizim hedefimiz Misis'i turizm destinasyonu açısından cazibe merkezi haline getirmek. Burayı insanların keşfetmelerini sağlamak. Bir bakımdan tarihi İpekyolu üzerindeyiz. Adana'nın sadece gurme turizmden, kebaptan ibaret olmadığını vurguladık. Farklı turistik unsurlarında barındığı bölge olmasını canı gönülden istiyorum" ifadelerini kullandı.

Pisa Üniversitesi'nden Kazı Başkanı Prof. Dr. Giovanni Salmeri'yse son kazılarında 2 odalı bir ev ile çok sayıda tencere bulduklarını belirterek, "Sur bulduk. 100 metrelik sulama kanalı ve çok güzel bir taş bulduk. Bu Demir Çağ'ına ait. Biz çok mutluyuz, kazı çok iyi" dedi.

Misis Antik Kenti'nde sonbahar kazısı sona erdi
Misis Antik Kenti'nde sonbahar kazısı sona erdi
Misis Antik Kenti'nde sonbahar kazısı sona erdi
Misis Antik Kenti'nde sonbahar kazısı sona erdi

Fatih Mehmet Kocaispir, Sonbahar, Yüreğir, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Misis Antik Kenti'nde sonbahar kazısı sona erdi - Son Dakika


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