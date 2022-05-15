Misket büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika
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Misket büyüklüğünde dolu yağdı

15.05.2022 09:34

Misket büyüklüğünde dolu yağdı Hatay'ın Erzin ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi Hatay'ın Erzin ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi.

Misket büyüklüğünde dolu yağdı

Hatay'ın Erzin ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi.

Hatay'ın Erzin ilçesi, Kuyuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde birden dolu yağışı başladı. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı görenleri hayrete düşürürken tarım alanlarına da zarar verdi. Yaklaşık 5 dakika yağan dolu daha sonra yerini yağmura bıraktı.

Misket büyüklüğünde dolu yağdı
Misket büyüklüğünde dolu yağdı
Misket büyüklüğünde dolu yağdı
Misket büyüklüğünde dolu yağdı

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Hatay, Tarım, Erzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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