Misket Yutan Minik Berat, Annesinin Müdahalesiyle Hayata Tutundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Zeynep Çakıcı, misket yutan oğlu 4 yaşındaki Berat'a ilk müdahaleyi yaparak hayatını kurtardı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Zeynep Çakıcı, misket yutan oğlu 4 yaşındaki Berat'a ilk müdahaleyi yaparak hayatını kurtardı. Zeynep Çakıcı'nın müdahalesiyle boğazını tıkayan misketi yutan minik Berat, nefes almaya başladı.



?İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde Zeynep ve Bahattin Çakıcı'nın oğulları Berat, annesi mutfakta yemek yaparken, salonda oyuncaklarıyla oynamaya başladı. Küçük Berat, bu sırada oyuncaklarının arasında bulunan misketi yuttu. Salona dönen Zeynep Çakıcı, oğlunun nefes alamadığını fark edip, müdahale etti. Çakıcı, Berat'ın boğazını tıkayan misketi yemek borusuna sürüklemeyi başardı. Zeynep Çakıcı, yeniden nefes almaya başlayan oğlunu hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgende, misketin, küçük Berat'ın bağırsaklarına ulaştığı görüldü.



Doktorlar, misketin doğal yollarla çıkmaması halinde, operasyonla alınacağını belirtti.



- Bursa

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