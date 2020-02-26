Son Dakika › Spor › Misli Cafe'de 1 haftada 138 bin TL kazandı! 1 günde 11 iddaa kuponu... - Son Dakika Spor
Misli Cafe'de 1 haftada 138 bin TL kazandı! 1 günde 11 iddaa kuponu...
6 saat önce
Bu bir ilandırMisli.com'un sosyal bahis platformu Misli Cafe yeniden üyeleriyle buluştu, geçtiğimiz haftanın en dikkat çeken ismi ise Esinodi oldu!
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Önce "QPR-Derby" maçında kazandı, ardından "Napoli-Barcelona" maçını boş geçmedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:05
Son Dakika Barcelona, Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Napoli-Barcelona maçına, tribünde maske takan taraftarlar damga vurdu Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı Göksenin Köksal'dan maç sonu Ozan Tufan'a gönderme!