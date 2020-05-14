Misli Cafe'nin yeni yıldızı neo8507! Son 3 günde 29 iddaa kuponu ile şov yaptı...

Bu bir ilandır



5 maçlık yapıp oynayarak 13 bin 453 TL kazanan "galatakedisi" geçtiğimiz hafta sonuna damga vurmuştu!



O kuponun hikayesine aşağıdaki haberimizden göz atabilirsiniz...



MİSLİ CAFE'NİN YENİ YILDIZI SON 3 GÜNDE 29 İDDAA KUPONU...



Cumartesi günü Almanya Bundesliga geri dönüyor, Belarus zaten lige ara vermedi ama koronavirüs salgını döneminde buz hokeyi ve masa tenisi de oyuncuları arasında oldukça popüler oldu.



dikkatleri üzerine çeken de adeta bir masa tenisi avcısı!



2-3 maçlık masa tenisi kuponlarıyla son 3 güne damga vurdu, bilançosuna göz attığımızda ise totalde 29 iddaa kuponu kazandığını gördük!



Kazanç dolu geçen son 3 günde dikkat çeken o kuponlara göz atalım...



Arada fırsatları da gözlerden kaçmamış, hemen kazanç elde edilmiş...



adeta masa tenisi ile yatıp kalkmış...



