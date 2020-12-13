Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 Ergene Velimeşespor: 1 - Son Dakika

Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 Ergene Velimeşespor: 1

13.12.2020 15:09
Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 Ergene Velimeşespor: 1, System.String[]

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif, Ergene Velimeşespor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif, Ergene Velimeşespor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakaya konuk ekip etkili başladı. Ergene Velimeşespor 10. dakikada 1-0 öne geçti. Ceza alanı içinde boşta kalan topa dokunan Alper aşırtma vuruşla kaleci Abdullah'ı mağlup etti. Amedspor 31. dakikada skoru eşitledi. Zeki'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mansur kafayla dokunarak topu ağlara yolladı. Amedspor 36. dakikada 2-1 öne geçti. Serkan'ın sağ kanattan ceza alanına yerden kestiği topu iyi takip eden Halil İbrahim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 45. dakikada konuk takım beraberlik golüne çok yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Ergün uygun durumda auta attı. Karşılaşmanın ilk bölümü Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Sinan sonucu belirledi

57. dakikada ceza alanı içinde topa sert vuran Mansur'un şutunda kaleci Emre topu güçlükle çeldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Ergene Velimeşespor 68. dakikada gole yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Fatih'in şutunda kaleci Abdullah açıyı çok iyi kapatarak mutlak golü önledi. 79. dakikada Sinan'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Emre topu güçlükle kornere çeldi. 81. dakikada Sinan'ın ara pasında ceza alanına giren Muhlis'in plase vuruşunda kaleci Emre topu köşeden kornere çeldi. Amedspor 89. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Oğuzhan'ın pasında ceza alanında boşta kalan Sinan ağlara göndermekte zorlanmadı. Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Halan Ülker xx, Fatih Söyler xx, Uğur Önay xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xx, Serkan Yavuz xx, Bünyamin Yürür xxx, Emrah Taysı xx, Erman Bulucu xx, Ümit Karaal xx, Halil İbrahim Sönmez xxx (Muhlis İstemi dk. 71 x), Zeki Korkmaz xxx (Oğuzhan Öztürk dk. 75 x), Mesut Can xx (Deniz Yılmaz dk. 81 ?), Mansur Çalar xxx, Sinan Akaydın xxx

Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz xx, Ömer Esenkaya xx, Tuncay Fındıkçı xx, Çınar Tarhan xx (Emniya Ayyıldız dk. 71 x), Ergun Cengiz xx, Furkan Külekçi xx, Merter Estik xx, Alper Yener xx, Cihan Can xx (Yüksel Şişman dk. 50 x), Cabir Coşan x (Fatih Ateş dk. 46 x), Eser Akbaş xx

Goller: Mansur Çalar (dk. 31), Halil İbrahim Sönmez (dk. 36), Sinan Akaydın (dk. 89) (Amed Sportif Faaliyetler), Alper Yener (dk. 10) (Ergene Velimeşespor)

Sarı kartlar: Bünyamin Yürür, Zeki Korkmaz (Amed Sportif Faaliyetler), Tuncay Fındıkçı, Ergun Cengiz, Ümit Karaal (Ergene Velimeşespor) - DİYARBAKIR

Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 Ergene Velimeşespor: 1
Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 Ergene Velimeşespor: 1
Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 Ergene Velimeşespor: 1
Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 Ergene Velimeşespor: 1

AMED SPORTİF FAALİYETLER, Amed Sportif, Ergene, Ceza, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 Ergene Velimeşespor: 1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken eleştiri: F.Bahçe'nin Fatih Terim'i yok Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Bakan Soylu üstüne basa basa söylemişti! PKK'nın elebaşı yenilgiyi bu sözlerle itiraf etti Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı
Aşı ve tedbir tartışmaları anketlere taşındı! Vatandaşlar ikiye bölündü Aşı ve tedbir tartışmaları anketlere taşındı! Vatandaşlar ikiye bölündü         
14:54
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: Ölmek istemiyorum Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: Ölmek istemiyorum         
14:16
Akılalmaz olay! Kaybettiği ehliyetiyle adına koronavirüs testi yaptırıldı, sonuç pozitif çıktı Akılalmaz olay! Kaybettiği ehliyetiyle adına koronavirüs testi yaptırıldı, sonuç pozitif çıktı         
13:28
Filip Novak, 3-0'lık Malatya yenilgisi sonrası güldüğü için taraftarlardan özür diledi Filip Novak, 3-0'lık Malatya yenilgisi sonrası güldüğü için taraftarlardan özür diledi         
13:02
Sokaktan gelen ses nedeniyle camdan dışarı bakan vatandaş, bir gözünü kaybetti Sokaktan gelen ses nedeniyle camdan dışarı bakan vatandaş, bir gözünü kaybetti         
11:37
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu         
09:48
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı         
21:21
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 15:25:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 Ergene Velimeşespor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei