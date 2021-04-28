Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Manisa, kupasını aldı

Bu sezon evindeki son karşılaşmasını oynayan Manisa, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 33. haftada Uşakspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti.

Siyah-beyazlı ekip, ligin 36. haftasında Gümüşhanespor ile Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynadığı ve 6-0 kazandığı maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa , kupasını aldı.

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