Misli.com 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final ilk maçları 12 Mayıs Çarşamba, rövanş maçları ise 16 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında olacak. Yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak. Final maçının oynanacağı yer daha sonra ilan edilecek.

Misli.com 2. Lig'de play-off çeyrek final programı şöyle:

12 Mayıs Çarşamba:

Beyaz Grup

16.00 Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon

16.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor

Kırmızı Grup

16.00 Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor

16.00 Kırklarelispor- Kırşehir Belediyespor

16 Mayıs Pazar:

Beyaz Grup

16.00 Hekimoğlu Trabzon-Anagold 24Erzincanspor

20.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor

Kırmızı Grup

16.00 Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor

20.00 Sakaryaspor-Silahtaroğlu Vanspor