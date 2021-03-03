Futbolda Misli.com 2. Lig'de 26. hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26. haftanın müsabaka programı şöyle:
Beyaz Grup:
14.00 Afjet Afyonspor- İnegölspor (Zafer)
14.00 Kocaelispor- Niğde Anadolu (Kocaeli)
14.00 Çorum- Ergene Velimeşe (Şorum Şehir)
14.00 Manisa- Ankara Demirspor (Mümin Özkasap)
14.00 Sarıyer- Sancaktepe (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Zonguldak Kömürspor- Kahramanmaraşspor (Devrek İlçe)
14.00 Hacettepe-Anagold 24Erzincanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Uşakspor- Hekimoğlu Trabzon (Uşak 1 Eylül)
Kırmızı Grup:
13.00 Kardemir Karabükspor- Turgutluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.00 Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Serik İsmail Oğan)
14.00 Bayburt Özel İdare-GMG Kastamonuspor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Tetiş Yapı Elazığspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Pendikspor- Eyüpspor (Pendik)
14.00 Mamak- Tarsus İdman Yurdu (Çubuk İlçe)
14.00 Kırşehir Belediyespor- Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)
14.00 Bodrumspor-Vanspor (Bodrum İlçe)
14.00 Karacabey Belediyespor- Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Sivas Belediyespor- Sakaryaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Misli.com 2. Lig'e 26. hafta maçlarıyla devam edilecek - Son Dakika Spor