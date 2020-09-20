Misli.com 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Mamak FK: 3

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Mamak FK'ya 3-0 mağlup oldu.

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