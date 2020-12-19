Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup erteleme maçında Sivas Belediyespor sahasında Bayburt Özel İdarespor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Alper Akarsu xx, Serdar Osman Akarsu xx, Azad İlhan xx
Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz xxx, Uğur Bulut xx, Muhsin Polat xx, Ali Say xxx (Abdullah Halman dk. 68 x), Mustafa Aydın xx, Uğur Mustafa Türk xxx (Hurşit Taşçı dk. 79 ?), Ozan Kılıçoğlu xx (Şeyhmus Aksu dk. 79 x), Emre Şahin xxx, Hüseyin Tokmak xx (Cumhur Yılmaztürk dk. 34 xx), Şevki Çınar xx (Furkan Sağman dk. 68 x), Fatih Çolak xx
Bayburt Özel İdarespor: Enes Fidayeo x, Ömer İnan xx, Pekin Köşnek xxx, Savaş Yorulmaz x, Bilal Yener Arıca xx (Yasin Hatipoğlu dk. 68 x), Taha Yavuz Yılmaz xx (Akın Açık dk. 46 x), Deniz Solmaz xx (Ahmet Üstün dk. 46 x), Nezir Özer xx (Mustafa Bedirhan Çelik dk. 81 ?), Kadir Mert Örentepe xx, Salih Seyis x (Muhammet Eşref Bayansal dk. 79 ?), Rıdvan Okuş xx
Goller: Uğur Mustafa Türk (dk. 5), Ali Say (dk. 42), Emre Şahin (dk. 65), Şeyhmus Aksu (dk. 90) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Ömer İnan, Savaş Yorulmaz, Enes Fidayeo (Bayburt Özel İdarespor) - SİVAS
- Kaynak: İHA
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