Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0 - Son Dakika

Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0

19.12.2020 16:26
Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0, System.String[]

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup erteleme maçında Sivas Belediyespor sahasında Bayburt Özel İdarespor'u 4-0 mağlup etti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup erteleme maçında Sivas Belediyespor sahasında Bayburt Özel İdarespor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Alper Akarsu xx, Serdar Osman Akarsu xx, Azad İlhan xx

Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz xxx, Uğur Bulut xx, Muhsin Polat xx, Ali Say xxx (Abdullah Halman dk. 68 x), Mustafa Aydın xx, Uğur Mustafa Türk xxx (Hurşit Taşçı dk. 79 ?), Ozan Kılıçoğlu xx (Şeyhmus Aksu dk. 79 x), Emre Şahin xxx, Hüseyin Tokmak xx (Cumhur Yılmaztürk dk. 34 xx), Şevki Çınar xx (Furkan Sağman dk. 68 x), Fatih Çolak xx

Bayburt Özel İdarespor: Enes Fidayeo x, Ömer İnan xx, Pekin Köşnek xxx, Savaş Yorulmaz x, Bilal Yener Arıca xx (Yasin Hatipoğlu dk. 68 x), Taha Yavuz Yılmaz xx (Akın Açık dk. 46 x), Deniz Solmaz xx (Ahmet Üstün dk. 46 x), Nezir Özer xx (Mustafa Bedirhan Çelik dk. 81 ?), Kadir Mert Örentepe xx, Salih Seyis x (Muhammet Eşref Bayansal dk. 79 ?), Rıdvan Okuş xx

Goller: Uğur Mustafa Türk (dk. 5), Ali Say (dk. 42), Emre Şahin (dk. 65), Şeyhmus Aksu (dk. 90) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Ömer İnan, Savaş Yorulmaz, Enes Fidayeo (Bayburt Özel İdarespor) - SİVAS

Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0
Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0
Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0
Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0
Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0
Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0
Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0
Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0
Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0

Mustafa Türk, Ali Say, Bayburt, Sivas, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Gaziantep'te hastanedeki patlamadan yeni görüntüler! Dehşet anları kamerada Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi "Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar
Güzel dövüşçü Lana, gelecek yıl dövüşmek için WWE ile sözleşme imzaladı Güzel dövüşçü Lana, gelecek yıl dövüşmek için WWE ile sözleşme imzaladı         
16:48
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı         
16:18
O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek         
15:13
Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi         
14:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz         
14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Ekmek parası için evden çıkmıştı! Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı Ekmek parası için evden çıkmıştı! Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı         
12:56
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti         
11:13
Gülen adam kahkahalara doymuyor: Bir gece polisler geldi, birlikte kahkahaya boğulduk Gülen adam kahkahalara doymuyor: Bir gece polisler geldi, birlikte kahkahaya boğulduk         
11:08
Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi         
10:53
Gölcüklü bağlama ustası 40 yıldır ekmeğini 7 metrekarelik dükkandan çıkarıyor Gölcüklü bağlama ustası 40 yıldır ekmeğini 7 metrekarelik dükkandan çıkarıyor         
10:15
5 katlı fabrikanın çatısında namaz kıldı 5 katlı fabrikanın çatısında namaz kıldı         
10:06
Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı         
10:04
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 16:52:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Bayburt Özel İdarespor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei