TFF 1. Lig'e çıkacak son takım Atatürk Olimpiyat Stadı'nda belli olacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, play-off finalini oynamaya hak kazanan iki ekibin mücadelesinin saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Kocaelispor ile Sakaryaspor arasındaki Misli.com 2. Lig play-off final maçı 28 Mayıs Cuma günü İstanbul 'da Atatürk Olimpiyat Stadı 'nda oynanacak.

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