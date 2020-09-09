Misli.com 2'nci ve 3'üncü Lig'de ilk yarı programı açıklandı

Misli.com 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarı programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Misli.com 2'nci Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup, Misli.com 3'üncü Lig'de ise 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü Grup'ta ilk yarıda oynanacak maçlarının programı belli olduğu kaydedildi.

Misli.com 2'nci Lig, 20 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı, 2-3 Ocak 2021'de oynanacak 19'uncu hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Misli.com 3'üncü Lig'de ise ilk hafta karşılaşmaları 20 Eylül Pazar günü start alacak. Ligin ilk yarısı, 1'inci Grup'ta 27 Aralık'taki 15'inci hafta müsabakalarıyla, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü grupta ise 26-27 Aralık'ta oynanacak 17'nci hafta maçlarıyla tamamlanacak.