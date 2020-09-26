Misli.com 3. Lig 1. Grup: Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 2-1 Nevşehir Belediyespor

Misli.com 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

25 Kasım Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında Edirnespor, 19. dakikada Ferdi Konak'ın penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 25. dakikada bir penaltı daha kazanırken Nevşehir Belediyespor kalecisi Onur Behiç Özalgan, Ferdi Konak'ın kullandığı penaltıyı kurtararak gole izin vermedi.

Misafir ekip ilk yarının 30. dakikasında Emrah Bedir'in penaltıdan bulduğu golle beraberliği yakaladı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında başka gol olmazken devre 1-1'lik skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan ev sahibi takım, 51. dakikada Harun Özcan'ın ayağından buldu golle durumu 2-1'e getirdi.

Ev sahibi takımda Oğuzhan Kandemir, 59. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. 3 dakika sonra ikinci kez sarı kart gören Oğuzhan Kandemir, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kalan dakikalar misafir takımın baskısıyla geçerken maçta başka gol olmadı ve Edirnespor, Nevşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.