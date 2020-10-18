Misli.com 3. Lig 3. Grup: Isparta 32 Spor: 4 Altındağspor: 0

Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 21), Nurettin Çakır (dk. 72 ve dk. 84), Kadir Turhan (dk. 78) (Isparta 32 Spor)

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 5. maçında Başkent temsilcisi Altındağspor'u 4-0 mağlup etti.

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