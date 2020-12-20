Misli.com 3.Lig: Belediye Derincespor: 0 Diyarbekirspor: 0

KOCAELİ (İHA) – 3.Lig 14.hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor evinde ağırladığı lider Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak