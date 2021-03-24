Misli.com 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 Çankaya FK: 1

1 mağlup etti.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu
Hakemler: Feridun Daldaş xx, Arda Darcan xx, Fatih Deveci xx
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xx, Sercan Uslu xx, Bertuğ Başdemir xxx, Koray Baykara xx, Mehmet Bağlı xxx (Tayfur Emre Yılmaz dk. 68 xx), Muhammet Enes Yılmaz xxx (Melih İnan dk. 90+3 ?), Sinan Morgil xxx, Mehmet Tosun xxx (Kubilay Serbest dk. 90+2 ?), Sefa Durmuş xx, Ramazan Özkabak dk. 83 ?), Tayfun Kırca xx (Bahtiyar Yıldırım dk. 90+2 ?), Muhammet Fatih Yıldırım xx
Çankaya FK: Beycan Kaya x, Mert Kurt xx (Doğukan Delimehmet dk. 88 ?), Ramazan Özcan xx, Erol Yükseker xx, Mustafa Şen xx (Deniz Keskin dk. 46 x), Yasin Öztop xx, Furkan Safi xx (Onur Erdem Günel dk. 68 x), Bilal Hallaçlar xx, Emir Kaan Erik xx (Oğulkan Aydın dk. 60 x), Cemre Atmaca xx, Murat Batuhan Abdikoğlu xx
Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 9), Sinan Morgil (dk. 85), Tayfur Emre Yılmaz (dk. 90+2) (Belediye Derincespor), Cemre Atmaca (dk. 25) (Çankaya FK)
Kırmızı kart: Ramazan Özcan (dk. 67) (Çankaya FK)
Sarı kartlar: Muhammet Fatih Yıldırım, Mehmet Bağlı, Mehmet Tosun, Koray Baykara (Belediye Derincespor), Mustafa Şen, Deniz Keskin, Murat Batuhan Adikoğlu, Oğulkan Aydın, Beycan Kaya (Çankaya FK) - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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