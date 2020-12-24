Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Erbaaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika

Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Erbaaspor'u 2-1 yendi

24.12.2020 15:43
Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Erbaaspor'u 2-1 yendi, System.String[]

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın 17. dakikasında Erbaaspor'un kazandığı serbest vuruşta Rıdvan'ın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Emre, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı Erbaaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Çarşambaspor atağında Muhammet'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Erhan, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

78. dakikada Serhan'ın kafayla indirdiği topu alan Kemal Sabri, ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarladığı filelere göndererek Çarşambaspor'u 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Çarşambaspor, sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 26'ya çıkardı.

Çarşambaspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Erbaaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika


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