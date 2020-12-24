Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Erbaaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçın 17. dakikasında Erbaaspor'un kazandığı serbest vuruşta Rıdvan'ın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Emre, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın ilk yarısı Erbaaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Çarşambaspor atağında Muhammet'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Erhan, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
78. dakikada Serhan'ın kafayla indirdiği topu alan Kemal Sabri, ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarladığı filelere göndererek Çarşambaspor'u 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Çarşambaspor, sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 26'ya çıkardı.
Kaynak: AA
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