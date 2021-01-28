Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Gölcükspor ile 0-0 berabere kaldı
28.01.2021 15:59
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında sahasında Gölcükspor ile 0-0 berabere kaldı.
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında sahasında Gölcükspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçın 37. dakikada gelişen Çarşambaspor atağında Veysel'in pasında topla buluşan Rıdvan'ın sağ çaprazdan şutunu son anda Gölcükspor kalecisi Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada ani gelişen Gölcükspor atağında Çarşambaspor kalecisi Eren'le karşı karşıya kalan Barış'ın vuruşunda kaleci Eren ayaklarıyla topu çıkardı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
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