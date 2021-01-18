Misli.com 3. Lig'de ilk yarı heyecanı sona erdi - Son Dakika

Misli.com 3. Lig'de ilk yarı heyecanı sona erdi

18.01.2021 11:31
Misli.com 3. Lig'de ilk yarı heyecanı sona erdi, System.String[]

Bu sezon 4 grupta 67 takımın katılımıyla oynanan Misli.com 3. Lig'in ilk yarısı, erteleme müsabakalarıyla tamamlandı.

Bu sezon 4 grupta 67 takımın katılımıyla oynanan Misli.com 3. Lig'in ilk yarısı, erteleme müsabakalarıyla tamamlandı.

1. Grup'ta 16, diğer 3 grupta ise 17'şer ekibin yer aldığı Misli.com 3. Lig'de ilk yarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşmalardan dolayı dün sona erdi.

Ligde ikinci yarı 27 ve 28 Ocak'taki müsabakalarla başlayacak. Normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenlerin direkt 2. Lig'e çıkacağı ligde, lideri takip eden dörder ekip play-off maçları oynayacak. İlk olarak kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak 4 ekipten 2'si daha adını 2. Lig'e yazdıracak.

Gruplarında son 4 sırada yer alacak toplam 16 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Bölgesel Amatör Lig'den ise 9 takım 2021-2022 sezonu için 3. Lig vizesi alacak.

İlk yarının liderleri

1. Grup'ta 35 puanlı Bucaspor 1928'in ilk sırada tamamladığı birinci devrede takipçileri Diyarbekirspor, Arnavutköy Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Ofspor play-off barajında yer aldı.

Averaj ve 32 puanla 2. Grup'ta liderlik koltuğuna oturan Fethiyespor'u, Nazilli Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Darıca Gençlerbirliği ve Yomraspor izledi.

Somaspor'un 35 puanla ilk sırada bulunduğu 3. Grup'ta, İçel İdmanyurdu, Esenler Erokspor, Karşıyaka ve Çatalcaspor ilk 5'te kendilerine yer buldu.

Bursa Yıldırımspor ile 1954 Kelkit Belediyespor'un 31'er puanla ilk 2 sırada yer aldığı 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor, Düzcespor ve Adıyaman 1954 zirve için iddialarını sürdürdü.

En başarılı ekip Bucaspor 1928

Toplam 67 ekibin yer aldığı Misli.com 3. Lig'de 15 maçta 35 puana ulaşan Bucaspor 1928, 16 müsabakada aynı puanı elde eden 3. Grup lideri Somaspor ve aynı grupta 34 puan toplayan İçel İdmanyurdu ilk yarının en başarılı ekipleri oldu.

İlk devrede 8'er puanda kalan 3. Grup ekibi Arhavispor ile 4. Grup temsilcileri Muğlaspor ve Sultanbeyli Belediyespor ise en az puan toplayan takımlar olarak ön plana çıktı.

İlk devre raporu

En fazla galip gelen: Bucaspor 1928 (1. Grup) (11)

En az galip gelenler: Manisaspor (1. Grup), Muğlaspor (4. Grup) (1)

En fazla berabere kalan: 52 Orduspor FK (4. Grup) (9)

En az berabere kalanlar: Çankaya FK (1. Grup), 1954 Kelkit Belediyespor (4. Grup) (1)

En fazla yenilenler: Arhavispor (3. Grup), Sultanbeyli Belediyespor (4. Grup) (12)

En az yenilenler: Somaspor (3. Grup), Adıyaman 1954 Spor (4. Grup) (1)

En fazla gol atan: Bucaspor 1928 (1. Grup) (33)

En az gol atan: Sultanbeyli Belediyespor (4. Grup) (8)

En fazla gol yiyen: Cizrespor (3. Grup) (36)

En az gol yiyen: İçel İdmanyurdu (3. Grup) (7)

Kendi sahasında en başarılı: Fethiyespor (2. Grup) (8 galibiyet: 24 puan)

Kendi sahasında en başarısızlar: Arhavispor ve Yalovaspor (3. Grup) (2 beraberlik, 6 yenilgi: 2 puan)

Deplasmanda en başarılılar: Diyarbekirspor (5 galibiyet, 2 beraberlik: 17 puan) (1. Grup), Esenler Erokspor (3. Grup) ve 68 Aksaray Belediyespor (4. Grup) (5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi: 17 puan)

Deplasmanda en başarısızlar: Silivrispor (3 beraberlik, 5 yenilgi: 3 puan), Sultanbeyli Belediyespor (1 galibiyet, 7 yenilgi: 3 puan) (4. Grup)

Amatör Lig, Bucaspor, Play Off, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Misli.com 3. Lig'de ilk yarı heyecanı sona erdi - Son Dakika Spor


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