Misli.com 3. Lig'de Şile Yıldızspor, Çarşambaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Çarşambaspor, sahasında Şile Yıldızspor'a 2-1 mağlup oldu.
Çarşamba Şehir Stadı'nda maçın 15. dakikasında gelişen Şile Yıldızspor atağında, ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Tahsin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
33. dakikada gelişen Şile Yıldızspor atağında ceza sahasına yapılan ortada defansın uzaklaştırmak istediği top Emre'nin önünde kaldı. Emre'nin gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.
45. dakikada Çarşambaspor atağında Serhan, topu ağlarına gönderdi. 1-2.
Karşılaşmada başka gol olmayınca maç, 2-1 Şile Yıldızspor üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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