Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1 - Son Dakika

Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1

15.11.2020 15:15
Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1, System.String[]

3.Lig 3. Grup 9 hafta karşılaşmasında Gölcükspor, evinde Erbaaspor'a 1-0 mağlup oldu.

3.Lig 3. Grup 9 hafta karşılaşmasında Gölcükspor, evinde Erbaaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Gölcük İlçe

Hakemler: Murat Ercan xx, Çetin Öncel xx, Abdulkadir Yılmazoğlu xx

Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Miran Avcı xx, Kadir Öge xx, Veli Ortakçı xx, Oğuzhan Türkmen xx, Furkan Özyapı x (Yunus Özdemir dk. 66 x), Batuhan Boyoğlu x (Coşkun Güner dk. 76 x), Ferhat Aras xx, Barış Şen xx, Furkan Yiğit x (Mustafa Serkan Koparan dk. 75 x), Berkan Durdu xx

Erbaaspor: Taylan Arman xx, Fikret Sevilgen xx, Serhat Keskinsoy xx, Emre Baysal xx, Rıdvan Çelik xx (Mustafa Emin Birinci dk. 60 x (Furkan Yıldırım dk. 76 x)), Yağız Rüştü Aktaş xxx, Canberk Özçakır xx (Rıdvan Gökçe dk. 76 x), Yunus Ünsal xx, Yusuf Yağcı xx (Berat Boz dk. 90 ?), Talha Özcan xx, Ertuğrul Şenlikoğlu xx

Gol: Yunus Ünsal (dk. 65) (Erbaaspor)

Sarı kartlar: Berkan Durdu (Gölcükspor), Yağız Rüştü Aktaş, Canberk Özçakır, Taylan Arman, Talha Özcan (Erbaaspor) - KOCAELİ

Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1
Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1
Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1
Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1
Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1
Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1
Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1
Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1
Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1

Yunus Özdemir, Murat Ercan, Gölcükspor, Gölcük, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1 - Son Dakika Spor


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