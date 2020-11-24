Misli.com 3. Lig: Karşıyaka: 1 – Arhavispor: 0

3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Arhavispor'u konuk eden Karşıyaka , rakibini tek golle mağlup etti.

Son Dakika! Türk gemisinde yapılan hukuksuz aramaya Bakan Akar'dan sert tepki: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat