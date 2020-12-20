Misli.com 3.Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1

TFF 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor 68.dakikada İzlem Anıl Balakkız'ın kaydettiği gol ile Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Misli.com 3.Lig 1.Grup takımlarından Nevşehir Belediyespor, 14. hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

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