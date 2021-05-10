Misli.com 3. Lig Play-Off: Belediye Kütahyaspor: 2 İskenderun: 3

Goller: Enes Nalbantoğlu (dk. 26 ve 54) (Belediye Kütahyaspor), Oğuzhan Erdoğan (dk. 19), Uğur Uğur (dk. 61 ve 71) (İskenderun)

Misli.com 3. Lig Play-Off müsabakasında Afyonkarahisar'da karşı karşıya gelen İskenderun , Belediye Kütahyaspor 'u 3-2 mağlup etti.

"Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor

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