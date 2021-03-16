Misli.com 3'üncü Lig'de Nazilli ve Fethiye evinde

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen 44 puanlı zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, yarın evinde 26 puanı bulunan 12'nci sıradaki Ağrı 1970 ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda Hasan Şermet'in yerine göreve getirilen teknik direktör Mesut Toros takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. Grupta 44 puanı bulunan 3'üncü sıradaki Fethiyespor, aynı saatte 35 puanlı 6'ncı Ceyhanspor'u konuk edecek.

Ligde 1'inci Grup'ta deplasmanda Belediye Derincespor'u 2-0 yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Kızılcabölükspor evinde Play-Off hattındaki Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'la kozlarını paylaşacak. Son sıraya demir atıp umutlarını giderek tüketen Manisaspor, kendisi gibi düşme hattında yer alan Nevşehir Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. 4'üncü Grup'ta 8 haftadır kazanamayarak düşme hattında gerileyen Bergama Belediyespor, Silivrispor'un konuğu olacak. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.