Misli.com 3'üncü Lig'de zorlu cumartesi - Son Dakika

Misli.com 3'üncü Lig'de zorlu cumartesi

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de Ege ekipleri yarın zorlu cumartesi maçlarıyla terleyecek.

Misli.com 3'üncü Lig'de zorlu cumartesi, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de Ege ekipleri yarın zorlu cumartesi maçlarıyla terleyecek. 1'inci Grup'ta sezona evinde Çankaya FK mağlubiyetiyle başlayan Kızılcabölükspor, saat 13.30'da çıkacağı Fatsa Belediyespor deplasmanında moral arayacak. İlk hafta Diyarbekirspor'a son dakikada teslim olan, transfer yasağıyla altyapı oyuncularından kurulu Manisaspor, saat 16.00'da Belediye Derincespor'la yine deplasmanda oynayacak. Sezona Fethiyespor'a deplasmanda 2-1 yenilerek başlayan Nazilli Belediyespor, 2'nci Grup'ta ilk iç saha maçına Ceyhanspor önünde çıkacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki maç saat 16.00'da start alacak.

Fethiyespor da aynı saatte gurbette Darıca Gençlerbirliği sınavında 2'de 2 arayacak. 3'üncü Grup'ta ilk hafta Esenler Erokspor'u İstanbu'da yenen geçen sezonun Play-Off finalisti Somaspor, ilk iç saha maçında Soma Atatürk Stadı'nda Gölcükspor'u konuk edecek. Yine geçen sezon Play-Off oynayan Muğlaspor, 4'üncü Grup'ta Muğla Atatürk Stadı'nda 52 Orduspor'u ağırlayacak. Tek sezonluk aradan sonra döndüğü profesyonel lige 3 puanla giriş yapan Bergama Belediyepor da 14 Eylül Stadı'nda 68 Aksaray Belediyespor'la oynayacak. Bu maçların başlama düdüğü de saat 16.00'da çalacak.

MUĞLASPOR'DA SON TAKVİYE FENERBAHÇELİ BARIŞ

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer harekatını sürdüren Muğlaspor, Fenerbahçe'nin bu sezon Bucaspor 1928'den aldığı genç forvet Barış Sungur'u kiraladı. Geçen sezon yalnız 2 profesyonel maçta forma giyerek Fenerbahçe'ye transfer olmayı başaran 18 yaşındaki yıldız adayı, 1 yıl kiralık olarak yeşil-beyazlı formayı giyecek. Sarı-lacivertlilerin daha önce de tecrübe kazanması için kiralık göndermek istediği Barış'ın forma giyme garantisiyle Muğla'ya imza attığı öğrenildi.


Fethiyespor, Cumartesi, Nazilli, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Misli.com 3'üncü Lig'de zorlu cumartesi - Son Dakika Spor

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